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 | Berkay Alptekin

Ailesinin umut ışığıydı! Küçük çocuk koltukaltında ağrı hissetti, saatler sonra hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki çocuk, ailesiyle geçirdiği kısa bir tatilin ardından aniden rahatsızlandı. Koltukaltında bir ağrı hisseden çocuk çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetti.

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Ailesinin umut ışığıydı! Küçük çocuk koltukaltında ağrı hissetti, saatler sonra hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 12:46

İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Jaxon Knowles, annesi Sammy Knowles (40), babası John Knowles (38) amcası ve bir aile dostuyla birlikte İngiltere'nin Blackpool şehrinde kısa bir tatil yaptı. Aile 16 Şubat'ta eve dönerken, küçük çocuk koltukaltında bir ağrı hissettiğini belirtti. Bir süre uyuduktan sonra mide ağrısından şikayet etmeye başladı.

Annesi Sammy, oğluna ateş düşürücü verdi ve saat 02.00'ye kadar onun yanında kaldı. Ancak sabaha karşı 05.00'te uyandığında Jaxon'ın vücudunda bir döküntü fark etti. Önce suçiçeği olduğunu düşündü ancak durumu hızla kötüleşti. Küçük çocuk kusmaya başladı ve ardından ağzı ile dili şişti.


Çocuğun durumu karşısında endişelenen aile acil servisi arayarak yardım istedi. O anları anlatan anne Sammy, "Hemen acile gitmek istedim. Giyinirken Jaxon kusmaya başladı, ağzı ve dili şişti. 999'u (acil servis numarası) aradığımızda onu yan yatırmamız gerektiğini söylediler çünkü nefes almakta zorlanıyordu" ifadelerine yer verdi.
Dakikalar içinde sağlık ekipleri eve ulaştı. Jaxon, Rotherham Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesi, "Ambulanstayken 15 doktor ve hemşirenin yoğun bakımda bizi beklediğini söylediler. Menenjit teşhisi o an kondu, şoke oldum çünkü yıllardır bu hastalığı duymamıştım" diye konuştu.

AİLESİNİN UMUT IŞIĞIYDI

Doktorlar, Jaxon'ın durumunu stabilize etmeye çalışırken döküntüleri mor renge dönmeye başladı. Ailesi onunla vakit geçirmeye çalıştı, annesi ninniler söyledi. Ancak durumu ağırlaşınca yapay komaya alınmasına karar verildi.

Sağlık ekipleri Jaxon'ın kalbinin durduğunu, ancak yeniden çalıştırmayı başardıklarını söyledi. Fakat kısa bir süre sonra aile yeniden odaya çağrıldı ve küçük çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Jaxon'ın ölümüyle yıkılan aile, 10 Mart'taki cenaze töreni için hazırlık yaparken annesi Sammy, "Hala gerçek gibi gelmiyor. Hafta sonu boyunca gayet iyiydi ama birkaç saat içinde elimizden kayıp gitti" dedi.

Jaxon, ailesinin "umut ışığı" olarak dünyaya gelmişti. Annesi, 7 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için mücadele ettiğini, beş tüp bebek tedavisi ve diğer doğurganlık tedavileri gördüğünü dile getirerek, "O bizim dünyamızı değiştirdi. Üç düşük yaşadıktan sonra bize umut oldu. Dünyayı onunla gezdik, geçen yıl Noel'de Lapland'a gitmiştik" ifadelerine yer verdi. Jaxon'ın anısını yaşatmak isteyen ailesi, menenjit araştırmalarına destek sağlamak amacıyla "Meningitis Now" adlı vakıf için bağış kampanyası başlattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Menenjit nedir?
Menenjit, virüs, bakteri, mantar ya da parazit kaynaklı beyni saran zarların ve omuriliğin iltihaplanması ile yaşanan bir hastalıktır. Ense sertliği, bulantı, ateş, baş ağrısı gibi durumlar menenjitin neden olduğu belirtilerdir. Ayrıca kişide sağırlık, nörolojik sorunlar olan epilepsi, zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ve hatta ölüme neden olabilir. Bebek ya da çocukları olduğu kadar yetişkinleri de etkileyebilen menenjitten en önemli korunma yöntemi virüs ve bakterilere karşı aşılanmadır.
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