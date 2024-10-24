Akciğeri sönen onlarca vakanın ardından harekete geçildi: Elektronik sigaraya yasak geldi!

24 Ekim 2024 12:52 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:03

İngiltere, elektronik sigara nedeniyle akciğerleri sönen onlarca vakanın ardından harekete geçti. Önümüzdeki yazdan itibaren İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigara satışı yapılamayacak.

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Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de elektronik sigara​ vakaları nedeniyle artan hastalıkların son bulması için ilk adım atıldı. İngiltere hükümeti, tek kullanımlık elektronik sigarayı yasakladı. Yasağın tarihi için önümüzdeki ay işaret edildi.

Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) dün yaptığı açıklamaya göre hala parlamentoda görüşülen yasa​ tasarısı, yaza doğru yasalaştırılacak.

ELEKTRONİK SİGARALARIN SONU 1 HAZİRAN'DA GELECEK

İşletmelere, ellerinde kalan stokları satması için 1 Haziran 2025'e kadar müddet verildi. Bu tarihten sonra tek kullanımlık elektronik sigara satmak, yasa dışı olacak.

DEFRA, İngiltere hükümeti ile Birleşik Krallık’a bağlı hükümetlerin yasak üzerinde çalıştıklarını ve yürürlüğe girme tarihi ile yasağın başlama tarihinin uyumlu olacağını vurguladı.

Yasağın benzerlerinin Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkelerde de uygulanması bekleniyor.