Akdeniz'de yeni bir göç dalgası: Libra gemisi yine harekete geçti

05 Kasım 2024 00:31 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 00:42

İtalya'nın göç politikasındaki en tartışmalı uygulamalarından biri olan Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine yönelik yeni bir transfer hareketi başlıyor. Akdeniz'in en hareketli göç rotalarından birinde görev yapan İtalyan donanmasına ait Libra devriye gemisi, kurtarma operasyonlarını sürdürürken bir yandan da Arnavutluk'a gönderilecek yeni göçmenleri belirliyor…

İtalya'nın Arnavutluk​'ta kurduğu iki göçmen merkezine Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri nakletmekle görevli, İtalyan donanmasına ait Libra devriye gemisinin, buraya götüreceği yeni göçmenleri toplamaya başladığı öğrenildi.

Lampedusa Adası açıklarında faaliyet gösteren geminin, uluslararası sularda zor durumda kalan göçmenleri alarak detaylı sağlık ve güvenlik incelemelerine tabi tuttuğu öğrenildi. İncelemelerde belirlenen kriterlere uygun görülen bireyler, Arnavutluk'taki merkezlerde barındırılmak üzere ülkeye gönderilecek.

Haberler, İtalya ve Arnavutluk arasındaki göç anlaşmasının uygulanmasında yeni bir aşamaya işaret ediyor. Ancak, Catania mahkemesinin "güvenli ülke" kavramı üzerine verdiği karar, bu sürecin hukuki ve etik boyutlarıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi.

İtalyan ANSA ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, halihazırda İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası'nın güneyinde faaliyet gösteren Libra gemisinin, birkaç göçmeni güverteye aldığı ve yapılacak incelemelerin ardından kriterlere uyanların Arnavutluk'taki merkezlere nakledileceği belirtildi.

"GÜVENLİ ÜLKE" TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ

Libra gemisinin, ikinci göçmen grubunu bu hafta içinde Arnavutluk'a götürebileceği ifade edildi. Bu arada, ülke basınında Libra gemisinin Arnavutluk'taki merkezlere ikinci göçmen grubunu nakletme arifesinde olduğu belirtilirken Katanya kentindeki mahkemenin aldığı bir karar, bu konuyla bağlantılı "güvenli ülke" tartışmalarını da alevlendirdi.

İltica talep eden ancak hakkında tutuklama emri olan bir Mısırlı göçmenin, tutuklanmasına yönelik itirazını değerlendiren Katanya Mahkemesi, "Söz konusu göçmenin, iade edilmesi gerekirse gönderilmesi gereken ülkesi Mısır'a iade edilemeyeceğini çünkü buranın insan hakları açısından güvenli bir ülke olmadığı" yönünde bir karar aldı. Söz konusu karar, sağ koalisyon hükümetinin 21 Ekim'de Mısır'ı "güvenli ülke" statüsüne alan kanun hükmünde kararnamesinin ardından bir mahkemeden aksi yönde çıkan ilk karar oldu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Katanya Mahkemesinin bu kararına sert tepki göstererek "Yasaları uygulamayan bazı komünist yargıçlar yüzünden İtalya artık güvenli ülke konumunda değil." ifadesini kullandı.

Arnavutluk'taki merkezlere nakledilen ilk göçmen grubu mahkeme kararıyla geri taşınmıştı.

İTALYA'NIN ARNAVUTLUK'TAKİ "TARTIŞMALI" GÖÇMEN MERKEZLERİ

İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden; reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin incelenmesi sürecinde burada kalmalarını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Bu anlaşma, yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin, Arnavutluk'taki bu merkezlere nakledilmesini öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, Birlik üyesi olmayan başka bir ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşmayla oluşturulan bu tesislere yönelik, İtalyan ve yabancı basında yayımlanan bazı haber ve yazılarda ABD'nin Küba yakınındaki askeri hapishanesine atıfla "yeni Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

İtalya'da muhalefet partileri de devletin, düzensiz göçmenleri bu merkeze göndermek için yaklaşık 800 milyon avroyu sokağa attığını savunarak hükümete yüklenmişti. Başbakan Meloni ise İtalya-Arnavutluk protokolünü, düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişlerini "caydıracak unsur" olarak kamuoyuna sunmuştu.