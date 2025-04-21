Akılalmaz cinayet planı: Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşını kıskandı diye yaptıkları kan dondurdu

Brezilya'da eski sevgilisinin, yeni sevgilisine zehirli Paskalya yumurtaları gönderen kadın, bir çocuğun ölümüne neden oldu, 2 kişi ise hastanelik oldu.

Brezilya'da akılalmaz bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Jordelia Pereira Barbosa, eski sevgilisinin, yeni sevgilisini zehirlemek isterken bir çocuğun ölümüne neden oldu. Kılık değiştirip bir marketten Paskalya yumurtaları satın alan Barbosa, içine zehir doldurdu.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Barbosa, zehirli yumurtaların üzerine ''Mirian Lira’ya sevgilerimle. Mutlu Paskalyalar'' yazdı. Zehirli yumurtaları ise eski sevgilisinin yeni sevgilisi Mirian Lira'ya gönderdi.

Zehirli Paskalya yumurtalarını Lira'nın 7 yaşındaki Luis Silva ve 13 yaşındaki Evelyn Fernanda yedi. Luis, kısa sürede fenalaştı, acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evelyn Fernanda ve Mirian Lira’nın durumlarının ise kritik olduğu bildirildi.

Çikolatalara laboratuvar testleri yapıldı. Yerel kaynaklar, Lira'yı Barbosa'nın zehirlemeye çalıştığını iddia etti. Süpermarkette de Barbosa'nın Lira'ya bozulmuş şekerler vermeye çalıştığı öne sürüldü.

FİŞLER, PERUKLAR, MAKAS, KARTLAR...

Barbosa, memleketine gitmek üzereyken polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Maranhao Eyalet Polisi, kadının olayla bağlantısını ortaya koyan bazı alışveriş fişlerine ulaştı.

Dailymail'in haberine göre Barbosa, ifadesinde çikolataları satın aldığını kabul etse de zehirleme suçlamasını reddetti. Üst aramasında ise 2 peruk, makas, testere bıçağı, kartlar ve birtakım maddeler bulundu.

The Standard’a açıklama yapan Brezilyalı güvenlik yetkilisi Mauricio Martins, olayın kıskançlık ve intikam saikiyle işlendiğini belirterek “Bu kadının suçu işlediğine dair güçlü kanıtlar var. Soruşturma, suçlunun adalet önüne çıkarılması için devam ediyor” dedi.