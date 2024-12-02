Akılalmaz hamilelik dolandırıcılığı: Bebeği 15 ay karnımda taşıdım

02 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:57

Nijerya'daki hamilelik dolandırıcılığı ağızları açık bıraktı. Dünyadaki en yüksek doğum oranlarına sahip ülkelerden biri olan Nijerya'da dolandırıcılar bebek sahibi olamayan kadınları hedef aldılar ve bu kadınları ilaçla hamile kaldıklarına inandırdılar. Bir kadın, 15 ay boyunca hamile olduğunu iddia etti, anlatılanlar şoke ediciydi.

Nijerya​'da çocuk sahibi olmak istemeyen ve olamayan kadınlara uygulanan baskı akılalmaz bir dolandırıcılığın ortaya çıkmasına neden oldu. Anambra eyaletindeki klinikler, hamile kalamayan kadınları ilaçla bebek sahibi yaptığını öne sürdü. BBC Africa Eye'ın haberleştirdiği dolandırıcıklıkta, kadınların anlattıkları ağızları açık bıraktı.

'İLAÇLA HAMİLE KALIRSIN' YALANI

BBC'nin aktardığı üzere 350 bin naira (yaklaşık 7 bin 200 TL) değerindeki ilacı kullanan bazı kadınlar karnının şiştiğini iddia etti. Fakat hamileliğe dair bir bulgu yoktu, klinik bebeğin rahim dışında büyüdüğünü iddia etti. Doğum zamanında da kadınlara 'nadir ve pahalı' olduğu söylenen ilaçlar satıldı. Bazıları uyandığında karnında ameliyat izi gibi görünen bir iz olduğunu bazıları da doğum yaptıklarını düşündüklerini söyledi. Hatta halüsinasyon benzeri bir sahne gördüğünü öne sürenler oldu.

''15 AY HAMİLE KALDIM''

BBC'ye ismini Chioma olarak söyleyen bir kadın, doğumu nasıl yaptığını hatırlamadığını fakat sancılı olduğunu, bebeği ise 15 ay boyunca karnında taşıdığını söyledi.

BBC ekibinden 2 kişi yaşananları gözler önüne sermek için çocuk sahibi olamadıklarını söyleyerek, kliniğe başvurdu. Dr. Ruth adını kullanan bir kişi, ilaç verdi hatta cinsiyetin de belirlenebileceğini bunun için de ayrı bir ilaç olduğunu söyledi. Bir süre sonra kliniğe dönen gazetecilerden birine ultrason çeken Ruth, kalp atışına benzer ses duyurarak, muhabiri tebrik etti. Doğum için istenen para ise 1,5- milyon naira yani yaklaşık 30-40 bin TL civarında.

BEBEKLER NEREDEN GELİYOR?

Bu dolandırıcılara inanan kadınlara bebekler ise ülkedeki kürtaj yasağı nedeniyle çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar tarafından sağlanıyor. Anambra eyaleti sağlık yetkililerinin bu tesislerden birine düzenlediği baskında, hamile kadınların tutulduğu bir bölüm de ortaya çıktı. Kadınlardan biri kendisine 800 bin naira (yaklaşık 16 bin TL) teklif edildiğini söyledi.