Akılalmaz olay! Klozetin altına patlayıcı yerleştirdi, girip çıkanı gözlemleyip patlattı

08 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:52

ABD'nin Teksas eyaletinde ağızları açık bırakan bir suç işlendi. 46 yaşındaki Paul Moses Alden, San Antonio bölgesindeki oto yıkamacıların tuvaletlerini hedef aldı ve klozetlerin altına patlayıcı yerleştirdi. İlk kez 20 Temmuz'da yol üzerindeki bir oto yıkamacının tuvaletini hedef alan Alden, güvenlik kameralarına yakalandı.

KLOZETİN ALTINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİ

Alden, hem kadınların hem de erkeklerin kullanabildiği bir tuvaleti, gözüne kestirdi ve girdi. Birkaç dakika tuvalette kaldıktan sonra çıkan Alden'in ardından tuvalete bir kadın girdiğinde küçük bir patlama meydana geldi. Olay yerine polis çağrıldı ve fakat polis tutanak tutmadan gitti.

POLİS KÜÇÜK HAVAİ FİŞEKLER BULDU

Bu olaydan sadece 6 gün sonra bir başka oto yıkamacıda iki kişi aynı sebepten yaralandı. Polis, bir kadının tuvaletteki patlamada yaralandığını, birkaç dakika sonra da bir başka kadının aynı deneyimi yaşadığını açıkladı. Her iki olay yerinde de küçük havai fişeklere dair kanıtlar bulundu.

Polis, iki olay yerinde de bulunan Alden'i güvenlik kameralarında fark etti. Alden, görüntülerde tuvalete girip çıktıktan sonra sabırla salonda oturup birilerinin tuvalete girmesini bekliyordu. Tuvalete yerleştirdiği patlayıcıyı aktif hale getirdikten sonra ise olay yerinden ayrılıyordu.

YAKALANDIĞI GÜN SERBEST BIRAKILDI

Polis, çalışanlardan bilgi aldığında Alden'in üyeliği ve düzenli bir müşterileri olduğunu öğrendi. Polis, Alden'i yakalandığında, kundaklama, pervasızca hasara ve bedensel yaralamaya neden olmayla suçladı. Kefaleti 50 bin dolar olarak belirlendi ve Alden tutuklandığı gün kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre şu anda bir iddianame bekleniyor. Polis ve itfaiye yetkilileri olayların soruşturma altında olduğunu söyledi.