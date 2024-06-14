Akılalmaz olay! Polis hakimin kararını beğenmedi ateş açtı

14 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:24

Bu kasabada 103 liraya ev satılıyor! Hatta 42 liraya satıldığı bile var

Bu kasabada 103 liraya ev satılıyor! Hatta 42 liraya satıldığı bile var

Üst düzey bir polis memurunun, karısıyla ilgili bir davada akılalmaz olaylar yaşandı. Nairobi'de gerçekleşen davada, Makadara Baş Yargıcı Monica Kivuti, polisin eşi hakkındaki kararı açıkladığı an ortalık karıştı.

Hakimin kararını beğenmeyen polis, sinirlendi ve hakime ateş açtı. İsminin Samson Kipchirchir Kipruto olduğu belirtilen polis memuru, mahkeme salonunda bulunan diğer polisler tarafından vuruldu.

Olayda 3 polis memuru ve hakim yaralandı, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ateş açan polis memuru ise kurtarılamadı.

KEFALET KARARI İPTAL EDİLİNCE ATEŞ AÇTI

Açıklamada, "Hakim kefalet kararını iptal etti. Bu kararın açıklandığı anda bir kişi hakime ateş ederek onu kalçasından yaraladı. Ateş edenin, şüpheliyle evli bir polis memuru olduğu ortaya çıktı" denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.