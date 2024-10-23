Akıllara durgunluk veren olay! Göle düşen 190 geyik feci şekilde can verdi

23 Ekim 2024 16:12 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:46

Norveç'in Finnmark eyaletinde 190 ren geyiği Stuorrajávri Gölü'nün üzerindeki göçleri sırasında buzların kırılması nedeniyle göle düştü. İnce buz örtüsünün ağırlığı taşıyamaması nedeniyle ren geyikleri feci şekilde can verdi.

Norveç'in Finnmark eyaletinde 190 ren geyiği sonbahar mevsiminde yazlık meralardan kışlık alanlara geçiş yaptıkları sırada ince tabaka halinde buz tutmuş Stuorrajávri Gölü'nün üzerinde göle düştü.

İtfaiye ekibi, bazı ren geyiği sahipleriyle birlikte, mümkün olduğu kadar çok sayıda hayvanı kurtarmak umuduyla teknelerle yola çıktı. Kautokeino itfaiye teşkilatından Roger Hætta, hayvanların buzun üzerine çıkmak için mücadele ettiği kayalara yaklaşmanın zor olduğunu söyledi.

ÖLÜ GEYİK SAYISI 200'E YAKLAŞTI

İtfaiye başlangıçta 40 ölü hayvan buldu; son birkaç günde bu sayı giderek arttı. Pazartesi günü ren geyiği sahipleri, itfaiyeciler ve doğa yöneticileri teknelerle göldeydi. Neredeyse 200 ölü ren geyiği saydılar.

Kautokeino Belediye Başkanı Anders S. Buljo, "Eğer doğru ekipmanlara sahip olsaydık, buzun içinden geçen 190 ren geyiğinden daha fazlasını kurtarabilirdik." ifadelerini kullandı.

GEYİKLER YÜZME BİLİYOR

Ren geyiği genellikle su içerisinde iyi yüzebilir ve soğuk suda daha uzun mesafeler kat edebilir. Fakat bir buz tabakasının altına girip hava deliği bulamazsa veya buzlu suda çok uzun süre kalırsa durum kritik hale gelir.