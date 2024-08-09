Akıntıda sürüklenen tekneye giren ekipler şoke oldu! 14 kişinin iskeleti bulundu

09 Ağustos 2024 13:35 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:35

Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Mara Trinidad Sánchez eyaletine bağlı Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış bir tekne bulundu. Sivil Savunma, Dominik Donanması ve yerel yetkililer, teknede 14 iskelet bulunduğunu ve teknede bulunan belgelerde bu kalıntıların Senegal ve Moritanya'dan gelenlere ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Dominik Donanması'nın açıklamasına göre, menşei bilinmeyen tekne yerel bir balıkçı tarafından keşfedildi ve yetkililere haber verildi. Teknede iskeletlerin yanı sıra cep telefonları, sırt çantaları ve Senegal ile Moritanya vatandaşlarına ait kimlik belgeleri de bulundu.

Ayrıca bir sırt çantasında 12 paket kokain ya da eroine benzeyen bir madde tespit edildi ve bu maddelere ne olduğu konusunda daha detaylı analizler yapılması için el konuldu. İskeletlerin olası hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte edilip adli tıpa gönderildiği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer teknenin muhtemelen Avrupa'daki varış noktasından saptırılarak akıntılarla Karayipler'e sürüklenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Teknede bulunanların kesin ölüm nedeni bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BU OLAY İLK DEĞİL

2021 yılında da Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago açıklarında bir teknede 14 cansız beden bulunmuştu. Ölenlerin Moritanyalı olduğu ve İspanyol Kanarya Adalarına ulaşmak üzere yola çıktıkları tespit edilmişti. Benzer bir olayda ise Nisan'da Moritanya ve Mali'den 9 göçmenin bulunduğu bir tekne Brezilya kıyılarına varmıştı.