Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü

19 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:23

Doğu Londra'daki Dagenham'da ilginç bir zehirlenme olayı yaşandı. 42 yaşındaki Mike, akvaryumda balıklara zarar verdiğini düşündüğü mercanları bir uzmandan aldığı görüş doğrultusunda kesti. Mike'ın bu hamlesi istemeden de olsa ölümcül zehrin açığa çıkmasına neden oldu.

MERCANLAR AİLEYİ ZEHİRLEDİ

Mercanların yaydığı güçlü toksin aileyi zehirlemeye başladı.

Durumun farkında olmayan aile üyeleri kısa sürede kendilerini hasta hissetmeye başladılar.

BELİRTİLER COVİD-19 GİBİ

Mercanların zehirli olduğunu bilmediğini söyleyen Mike, hapşırıp, öksürmeye başladığında Covid-19 olduğunu zannettiğini söyledi.

Fakat diğer aile üyelerinde de aynı belirtiler baş gösterdi. Mike, ''Hepsinin ateşi yükseldi, koltuklara uzanmış uyuyorlardı.'' dedi.

Mike, doktor çağırdığını 7 aile üyesinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.