Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü
İngiltere'de bir aile, akvaryum nedeniyle zehirlendi. Aile bireylerinden birinin hatası az kalsın korkunç bir felaketle sonuçlanıyordu. Aynı aileden 7 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Doğu Londra'daki Dagenham'da ilginç bir zehirlenme olayı yaşandı. 42 yaşındaki Mike, akvaryumda balıklara zarar verdiğini düşündüğü mercanları bir uzmandan aldığı görüş doğrultusunda kesti. Mike'ın bu hamlesi istemeden de olsa ölümcül zehrin açığa çıkmasına neden oldu.
MERCANLAR AİLEYİ ZEHİRLEDİ
Mercanların yaydığı güçlü toksin aileyi zehirlemeye başladı.
Durumun farkında olmayan aile üyeleri kısa sürede kendilerini hasta hissetmeye başladılar.
BELİRTİLER COVİD-19 GİBİ
Mercanların zehirli olduğunu bilmediğini söyleyen Mike, hapşırıp, öksürmeye başladığında Covid-19 olduğunu zannettiğini söyledi.
Fakat diğer aile üyelerinde de aynı belirtiler baş gösterdi. Mike, ''Hepsinin ateşi yükseldi, koltuklara uzanmış uyuyorlardı.'' dedi.
Mike, doktor çağırdığını 7 aile üyesinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.