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Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
19 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:23
Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü

İngiltere'de bir aile, akvaryum nedeniyle zehirlendi. Aile bireylerinden birinin hatası az kalsın korkunç bir felaketle sonuçlanıyordu. Aynı aileden 7 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Doğu Londra'daki Dagenham'da ilginç bir zehirlenme olayı yaşandı. 42 yaşındaki Mike, akvaryumda balıklara zarar verdiğini düşündüğü mercanları bir uzmandan aldığı görüş doğrultusunda kesti. Mike'ın bu hamlesi istemeden de olsa ölümcül zehrin açığa çıkmasına neden oldu.

Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü - 1. Resim

MERCANLAR AİLEYİ ZEHİRLEDİ

Mercanların yaydığı güçlü toksin aileyi zehirlemeye başladı.

Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü - 2. Resim

Durumun farkında olmayan aile üyeleri kısa sürede kendilerini hasta hissetmeye başladılar. 

Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü - 3. Resim

BELİRTİLER COVİD-19 GİBİ

Mercanların zehirli olduğunu bilmediğini söyleyen Mike, hapşırıp, öksürmeye başladığında Covid-19 olduğunu zannettiğini söyledi.

Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü - 4. Resim

Fakat diğer aile üyelerinde de aynı belirtiler baş gösterdi. Mike, ''Hepsinin ateşi yükseldi, koltuklara uzanmış uyuyorlardı.'' dedi. 

Akvaryum hatası tüm aileyi zehirledi! Felaketin eşiğinden dönüldü - 5. Resim

Mike, doktor çağırdığını 7 aile üyesinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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