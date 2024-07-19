Alaska'da 6,0 büyüklüğünde deprem

19 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:45

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Nikolski bölgesinin 168 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 41 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.