Aldatan sevgilisinden aldığı intikamla sosyal medyada yer yerinden oynadı! Milyonlar izledi

03 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:25

Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen genç kız, öyle bir intikam aldı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı. Erkek arkadaşına ''Lunaparka gidiyoruz'' diyen genç kız, sınır dışı olmasını sağladı.

ABD'de yaşayan bir genç kız ile kaçak olan sevgilisi arasında geçenler sosyal medyayı salladı. Aldatıldığını öğrenen genç kız, sevgilisi için planladığı intikam planını anbean sosyal medya platformu TikTok'ta yayımladı.

Sevgilisinin telefonunda gördükleriyle beraber gerçekleri anlayan genç kız, sevgilisine lunaparka gitmeyi teklif etti. Teklifi kabul eden erkek, yolculuk boyunca uyudu. Bu yüzden tam olarak nereye gittiklerini bilmiyordu.

ALDATAN ERKEK GÖZÜNÜ MEKSİKA SINIRINDA AÇTI

Yolculuk sona erdiğinde çift, Meksika sınırındaydı. Genç kız, aldatıldığını öğrendiğinde ise inkar süreci başladı. Genç kız ise "Beni kullanamazsın. Madem böyle davrandın, seni burada bırakıyorum" diyerek sevgilisine veda etti.

TİKTOK'TA MİLYONLAR İZLEDİ

Genç kızın intikam planını bir bir icraata geçirmesine tanık olan milyonlar TikTok'ta videoyu viral hale getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları genç kızın intikamını destekleyen yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı "Memnun kalmadığı ürünü iade etti" yorumuyla dikkat çekerken, başka bir kullanıcı "Tarihin en iyi intikam hikayelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Genç kız ise yaptığından pişman olmadığını belirtti.