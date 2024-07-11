ALF'in yıldızı Benji Gregory hayatını kaybetti

11 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:04

1986-1990 yılları arasında yayımlanan 80'lerin ikonik komedi dizisi ALF'de Brian Tanner karakterini canlandıran , köpeği Hans ile birlikte arabasında ölü bulundu.

Gregory'nin ölümünün ardından açıklama yapan kardeşi Rebecca, 49 yaşındaki oyuncunun depresyonda olduğunu, bipolar bozukluk ve "onu genellikle günlerce uyanık tutan" bir uyku bozukluğu yaşadığını söyledi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kız kardeşi böyle bir açıklama yapsa da diğer yakınları Gregory'nin kalan çekleri yatırmak için bankaya gittiğinde arabasında uyuyakaldığını ve araçtaki sıcak çarpması sonucu öldüğünü düşünüyor. Maricopa Adli Tıp Bürosu henüz ölüm nedenini belirlemedi.