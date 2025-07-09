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 | Berkay Alptekin

Aliyev ve Paşinyan barış için bir araya gelecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış süreci kapsamında bir araya gelecek. Abu Dabi'de gerçekleşecek ikili görüşmenin tarihi belli oldu.

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Aliyev ve Paşinyan barış için bir araya gelecek! Tarih belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 12:08

Cumhurbaşkanı ile Başbakanı 'ın, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti 'de görüşeceği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Abu Dabi'de bir araya geleceği belirtildi.

2025'İN BAŞINDA UZLAŞI SAĞLANMIŞTI

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelerek sohbet etmişti.

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#Ermenistan
#azerbaycan
#ilham aliyev
#nikol paşinyan
#abu dabi
#Barış Süreci
#Dünya
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