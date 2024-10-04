Alkollü adam pitonla güreş tuttu! O anlar sosyal medyada hızla yayıldı

04 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 15:54

Çin'in Huizhou şehrinde alkollü bir adam, sokak ortasında pitonla güreş tuttu. 2 metrelik piton adamı boğmak üzereyken arkadaşları kurtardı. Piton ise uzman bir ekip tarafından yakalandı.

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Çin'in Huizhou şehrinden sosyal medyaya yayılan görüntüler ağızları açık bıraktı. Alkollü olduğu belirtilen bir adam, eğlence merkezinden çıkıp eve dönerken bir pitonla güreşe tutuştu. Arkadaşları da alkollü adamı durdurmadı hatta kendisinin bir 'cesaret' gösterisinde bulunduğunu söylediler.

PİTONU KIZDIRIP GÜREŞTİ

Arkadaşlarının anlattığına göre, alkollü adam yolda karşısına çıkan 2 metrelik pitonu önce kızdırmaya çalıştı. Ardından da pitonla resmen güreş tuttu. Arkadaşları ise piton onu boğmadan kurtarmayı başardı.

PİTONU EKİPLER YAKALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine de olay yerine uzman ekipler geldi. Piton yakalanıp bir çuvala koyuldu. Alkollü adam ise hastaneye gitmeyi reddetti ve evine doğru yola düştü.