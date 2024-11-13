Alman aydınlar "Filistin" için baş kaldırdı! Soykırım ortaklığıyla suçladılar

13 Kasım 2024 13:28 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:40

Almanya'da çok sayıda bilim insanı ve entelektüel, Alman hükümetine "Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi bırakması" yönünde çağrıda bulundu.

Almanya’da çeşitli bilim insanları ve entelektüeller, Almanya hükümetine yönelik, Filistinlilere yönelik İsrail'in politikalarına verilen desteğin kesilmesi çağrısında bulundu. 27 Ekim’de Alman hükümetine gönderilen mektupta, Almanya’nın İsrail’e sağladığı destekle “Filistinlilerin öldürülmesine ve insanlıktan çıkarılmasına aktif olarak katıldığı” iddia ediliyor. Mektupta, Alman hükümetine bu politikayı değiştirme, uluslararası hukuk ve adaletin yanında durma çağrısı yapıldı.

HÜKÜMET YANIT VERECEK Mİ?

Yazarlar, Alman devlet kurumlarının ve politikacıların İsrail'in eylemlerini büyük ölçüde desteklediğini belirterek, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında tarihi, etik, hukuki ve siyasi yükümlülükleri bulunduğuna dikkat çekti. Mektup, Almanya’nın İsrail’e yönelik desteğinin son bulmasını ve Filistinlilere yönelik uygulamalara karşı harekete geçilmesini talep ediyor.

Bu metin, Almanya’da İsrail-Filistin meselesi konusunda yükselen eleştirilerin ve hükümetin politikalarına yönelik baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Almanya hükümetinin nasıl bir yanıt vereceği ve bu çağrıların siyasette bir etki edip etmeyeceği merak konusu.