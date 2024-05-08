Alman bakana saldırı: Kafasına ve boynuna vurdular

08 May 2024 12:47 - Güncelleme : 08 May 2024 13:00

İsrail, Refah'a saldırı başlattı! ABD, Gazze için bir ilke imza attı

İsrail, Refah'a saldırı başlattı! ABD, Gazze için bir ilke imza attı

Almanya'da son zamanlarda siyasetçilere karşı şiddet arttı. Son olarak, Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey, kütüphanede saldırıya uğradı.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, dün Rudow semti Alt-Rudow Caddesi'ndeki kütüphanede bir kişi, içinde sert cisim bulunan torbayla Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Giffey'in kafası ve boynuna vurdu.

SALDIRGAN KAÇTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Giffey baş ve boyun ağrılarından dolayı hastanede ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALMAN BAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Giffey ve diğer siyasetçilere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "Siyasetçilere saldıran herkes demokrasimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.

Giffey'e yönelik saldırının kabul edilemeyeceğini dile getiren Wegner, "Şiddetin, nefretin ve kışkırtmanın her türlüsüne karşı çıkacağız ve demokrasimizi koruyacağız." dedi.

AP VEKİLİ DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Almanya'da 3 Mayıs'ta Saksonya eyaletinin Dresden kentinde SPD'li Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke de bir aşırı sağcının saldırısında ağır yaralanmıştı.