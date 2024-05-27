Alman devlet televizyonundan skandal: Sivil katliamına 'terör operasyonu' bahanesi

27 May 2024 09:16 - Güncelleme : 27 May 2024 09:26

İsrail, dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarını kulaklarını tıkayıp Refah'a saldırdı. Yaklaşık 2 milyonun sivilin sığındığı Refah'ta katliama başlayan İsrail ordusu, dün akşam Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

SİVİL KATLİAMINA 'TERÖR OPERASYONU' BAHANESİ

Yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin üzerine bombalar yağdıran İsrail'in katliamını Alman devlet medyası ARD, 'terör operasyonu' olarak duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Kızılay’a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah’taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti." ifadelerini kullanıldı.

Saldırıyı İsrail’in yaptığına dair bir ifadeye yer verilmediği gibi, ilgili paylaşımda sadece "Ortadoğu’da savaş: Kızılay, Refah’a saldırı sonrası ölüler olduğunu bildirdi" başlığı atıldı.