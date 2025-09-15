Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Alman istihbaratının başına Türk isim: Sinan Selen kimdir?

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) başkanlığına Türk asıllı Sinan Selen'i atadı. Sinan Selen kimdir? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alman istihbaratının başına Türk isim: Sinan Selen kimdir?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 00:26

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı. Almanya'da ilk kez kökenli bir kişi güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına atandı.

Alman istihbaratının başına Türk isim: Sinan Selen kimdir?

Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

Alman istihbaratının başına Türk isim: Sinan Selen kimdir?

SİNAN SELEN KİMDİR?

Selen, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında iken Almanya'ya geldi. Köln Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019 tarihinden bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nepal'de 'devrim' protestoları! Bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor
ETİKETLER
#Almanya
#göçmen
#Politik
#İç İstihbarat
#Anayasayı Koruma Teşkilatı
#Sinan Selen
#Ülkeler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.