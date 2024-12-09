Alman siyasetçiden dikkat çeken analiz: Suriye devriminde en büyük kazanan Türkiye!

09 Aralık 2024 09:39 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:03

Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin 12 gün içerisinde devrilmesi tüm dünya ülkeleri tarafından yakından takip edildi. Birçok ülke, devrimi Suriye için bir kurtuluş olarak görürken Almanya'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Alman siyasetçi ve dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Türkiye'nin oldukça avantajlı olduğunu belirtti.

Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün Halep​'e sürpriz saldırısı zaferle sonuçlandı. Rejim karşıtı muhalifler 12 gün içerisinde başkent Şam​'da kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad​ ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Tüm dünya Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. Özellikle Suriyeli mülteci sorunu yaşayan ülkeler, gelişmeleri yakın markaja aldı. Almanya da bu ülkelerden biri oldu.

EN BÜYÜK KAZANAN TÜRKİYE

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Suriye'deki son gelişmeler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Röttgen, Esad'ın devrilmesini bir 'kurtuluş' olarak yorumladı ve bu durumda en büyük kazananın Türkiye olduğunu belirtti.

Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan Röttgen, Türkiye'nin bu süreçte en avantajlı ülke olduğunu söyledi. Ayrıca Röttgen, Türkiye’de yaşayan üç milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik planların Türkiye için kritik bir mesele olduğunu ifade etti.

Avrupa'ya da bir uyarıda bulunan Röttgen, Türkiye'ye yaklaşılması ve işbirliği olanaklarının araştırılması gerektiğini dile getirdi.

''TÜRKİYE İLE YENİ GÖÇ ANLAŞMASI''

Öte yandan, Almanya'nın iktidar partilerinden Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika uzmanı Ralf Stegner, Türkiye ile yeni bir göç anlaşmasına temkinli yaklaştığını açıkladı. Der Spiegel’e konuşan Stegner, ''Esad rejiminin sona ermesi iyi bir şey. Ancak milisler de bizim istediğimiz türden insanlar değil.'' dedi.

Stegner, Suriye’deki muhaliflerin sözlerini tutmamasından endişe duyulduğunu ve Almanya’dan insani yardım taleplerinin gelebileceğini ifade etti. Türkiye ile yeni bir göç anlaşmasının risklerini değerlendiren Stegner, ''Hızlı çözümler bizi bir yere götürmez.'' diyerek, Suriye’de şu anda Esad yanlısı olan diğer grupların hayatlarının da tehlikede olduğunu vurguladı.