Alman turistler 700 yıllık köprüye isimlerini kazıdı! Hitler bile dokunmamıştı

19 Ağustos 2024 07:50 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 07:52

İtalya’nın Floransa kentinde bulunan ve dünyaca bilinen tarihi Ponte Vecchio Köprüsü vandal bir saldırıya uğradı. İki Alman turibt köprüye isimlerini kazıyarak büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Alman oldukları belirlenen iki turist, kentin simgelerinden olan ve Hitler yönetimindeki Alman ordusunun 2. Dünya Savaşı’nda bile zarar vermemesiyle bilinen ünlü köprüye siyah keçeli kalemle isimlerini yazdı. Durumu fark eden polis iki turisti suçüstü yakaladı. 21 ve 23 yaşlarındaki Alman vatandaşlarının karakola götürülerek haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.

40'AR BİN EURO ÖDEYEBİLİRLER

Floransa Belediyesi iki Alman turistin, “Kültürel mirasa zarar vermeyi önleme yasası uyarınca 40'ar bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya” olduğunu duyurdu.

Belediyenin güvenlik sorumlusu Andrea Giorgio, “Floransa'ya gelen herkesin kentin anıtlarına ve Floransalılara saygı duyması gerekiyor” derken bu vakada verilecek cezanın da emsal teşkil edeceğini söyledi.