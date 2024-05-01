Almanya altın tabancalı katili arıyor! "Türkiye'ye kaçmış olabilir" iddiası

01 May 2024 16:45 - Güncelleme : 01 May 2024 16:46

Almanya'nın Kaltenkirchen kentine bağlı Holstentherme yakınlarında geçtiğimiz yıl kasım ayında bir cesedin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma ülke gündemine oturdu.

Cesedin Reols Hysnel isimli bir Gürcistan vatandaşı olduğu ortaya çıkarken, olayın faili olduğu düşünülen Ferhat K. için Alman polisi, uluslararası çapta arama başlattı. Almanya hükümetinin çabalarıyla İnterpol de devreye sokuldu.

İLK VUKUATI DEĞİL

Almanya'daki gazeteler ve haber sitelerinde büyük geniş yer verilen haberlerde cinayetin uyuşturucu mafyası ile bağlantılı olduğu iddiası öne çıktı. Bild gazetesi 30 yaşındaki Ferhat K'nın daha önce de Armin B isimli, Bosna Hersek Genç Milli Futbol Takımı oyuncusunu vurduğu bilgisini verdi.

ALTIN KAPLAMA SİLAHLA VURMUŞ

Oe24, 2016 yılında gerçekleşen bu olay sonrası Ferhat K.'nin cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından dolayı 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığı ancak karar çıkmadan hemen önce Türkiye'ye kaçtığını iddia etti.

Eylemlerini altın kaplamalı bir silahla gerçekleştirdiği için Alman medyasının 'altın tabancalı katil' adını verdiği Ferhat K için başlatılan insan avı sürüyor. Bild gazetesine göre Alman müfettişler şüphelinin Türkiye'de olduğundan şüpheleniyorlar.