Almanya en az 200 bin işçi alacak! Çalışma vizesi şartları esniyor

18 Kasım 2024 15:45 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:05

Almanya senelerdir çözüm bulamadığı işçi açığı için yeni bir vize adımı attı. Almanya çalışma vizesi şartlarını esnetti. Göçmenlerin ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için Kanada'nın yaptığı gibi puanlama sistemi gelecek.

Almanya'da tam 1.3 milyon açık var! Daha fazla çalışma vizesine onay verecek

Almanya'da tam 1.3 milyon açık var! Daha fazla çalışma vizesine onay verecek

Almanya​ çalışma vizesi şartlarında değişikliğe gidiyor. İşgücü açığını bir türlü kapatamayan Almanya, çalışma vizesi şartlarını esnetecek ve sayısını artıracak. 2024 yılında ülkedeki mesleki vize sayısını artıran Almanya'nın en az 200 bin kişiye daha çalışma vizesi vermesi bekleniyor.

ALMANYA ÇALIŞMA VİZESİNDE ESNEKLİK

Geçtiğimiz yıl 1,3 milyon kişiye çalışma imkanı oluşturan Almanya, daha esnek çalışma vizesiyle ülkedeki işçi açığını gidermeyi planlıyor. Almanya bunun için Kanada​'daki gibi puanlama sistemi kullanacak.

ALMANYA KANADA'DAKİ PUAN SİSTEMİNİ KULLANACAK

Kanada'daki gibi puan bazlı sistem oluşturacak olan Almanya öğrenci vizelerini yüzde 20, çıraklık vizelerini ise 2 katına çıkardı. Yabancı yeterliliklerin tanınmasının yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtildi.

Yeni puan sistemi, AB vatandaşı olmayan yabancıların Alman işgücü piyasasına girmelerini ve ailelerini yanlarında getirmelerini kolaylaştıracak.

Puan toplamada Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler dikkate alınacak.

Almanya'da son beş yılda istihdam 1,6 milyon artarken, bu istihdamın yüzde 89'unun yabancılara ait olduğu belirtiliyor.