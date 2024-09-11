Almanya göçmenlere yeşil ışık yaktı! Türkler için şartlar belli, bazı ülkeler ise liste dışı

11 Eylül 2024 13:12 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:26

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, işgücündeki daralma nedeniyle göçe ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Ekonomik olarak büyük sorunları engellemek için göçmenlere kapıları açacaklarını belirten Scholz, bazı ülkeleri ise dışarda tuttu.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'teki bütçe oturumunda yaptığı konuşmada yeni göçmenlere yeşil ışık yaktı. Ülkedeki işgücündeki daralmanın ekonomik sorunlara neden olacağını belirten Scholz, hükümetinin göç politikasını savundu ve göçe ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Şansölye Scholz, "Hedefimiz insanların burada çalışması, Alman dilini öğrenmesi, yasalara uyması, işlerini yapmasıdır. Hayatlarını kazansınlar ve aynı zamanda söz sahibi de olabilsinler." dedi.

''BAZI AFGANLARI SINIR DIŞI ETTİK''

Düzensiz göç ile mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Scholz, "Almanya'ya kimin geleceğini seçebilmemiz gerekiyor. Bunu burada çok açık söylüyorum, bu aynı zamanda düzensiz göçü de yönettiğimiz, buraya kaçak gelenlerin sayısını azalttığımız, kalamayanları da ülkelerine geri göndereceğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Scholz, ağır suç işleyen ve mahkemelerce sınır dışı kararı alınanlardan bazılarını Afganistan'a geri gönderdiklerini hatırlatarak, bu gibi sınır dışı etme işlemlerinin süreceği bilgisini paylaştı.

AB ÜLKELERİ LİSTE DIŞI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Almanya'ya gelip refahından yararlanmak isteyenlere dikkati çeken Scholz, Portekiz'den, Yunanistan'dan ve Finlandiya'dan Almanya'ya gelerek refahından faydalanmak istemelerini kabul etmeyeceklerini belirtti.

''AŞIRI SAĞ PARTİ AFD ÜLKEMİZ İÇİN KÖTÜ''

Thüringen ve Saksonya'da 1 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerine de değinen Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) birinci parti çıkmasını "iç karartıcı bir sonuç" olarak nitelendirdi.

Scholz, AfD'nin yeniden zemin kaybetmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Thüringen ve Saksonya'daki seçim sonuçları iç karartıcı ve bunlara asla alışamayacağız. AfD ülkemiz için kötü. Bizim küme düşmemizi sağlayacaklar. Bu partinin önemini tekrar kaybetmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN 'FIRSAT KARTI' (CHANCENKARTE)

Öte yandan Almanya kalifiyeli eleman sıkıntısını giderebilmek için bir 'fırsat kartı' (Chancenkarte) sunmaya hazırlanıyor. 'Chancenkarte', gerekli becerilere sahip işçilerin Almanya'ya daha kolay gelmelerini sağlamak için puan tabanlı bir sistem kullanacak. Türkler de bu sistemden faydalanabilecek.

Puana dayalı sistemde nitelikler, mesleki deneyim, yaş, Almanca dil becerileri ve ülkedeki aile üyeleri gibi Almanya ile olan bağlar dikkate alınacak.

ALMANYA'DA ÇALIŞMA ŞARTLARI NELER?

Her yıl, hangi sektörlerin işçiye ihtiyacı olduğuna bağlı olarak kotalar belirlenecek.

Programa başvurmak için aşağıdaki dört kriterden üçünün karşılanması da gerekiyor: