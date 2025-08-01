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 | Berkay Alptekin

Almanya harekete geçti! Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi yolda

Almanya, Ukrayna’ya 2 Patriot hava savunma sistemi teslim edileceğini Savunma Bakanlığı aracılığıyla duyurdu. Öte yandan Almanya tarafından yapılan açıklamada, finansmanının sağlandığı son nesil Patriot sistemlerinin ABD'den hızlandırılmış bir şekilde teslim alınacağı aktarıldı.

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Almanya harekete geçti! Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi yolda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 16:39

Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde ilk adım olarak 'ya ek fırlatıcıları gönderileceği bildirildi. İkinci adımda ise Ukrayna'nın hava savunmasını ek Patriot bataryalarıyla güçlendirmek için önümüzdeki 2-3 ay içinde daha fazla bileşen teslim edileceği aktarıldı.

Sistemlerin Ukrayna'da konuşlandırılmaya hazır bir şekilde hazırlanıp teslim edileceği vurgulandı. Bunun karşılığında Almanya'nın, finansmanını sağladığı son nesil Patriot sistemlerini 'den hızla alacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Yürütülen prosedür ABD ile güvenilir koordinasyonun bir sonucudur" ifadeleri kullanılarak söz konusu adımın Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 14 Temmuz'da başlatıldığı hatırlatıldı.

Almanya harekete geçti! Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi yolda

"ALMANYA, AÇIK ARA EN GÜÇLÜ DESTEKÇİDİR"

Savunma Bakanı Pistorius ise teslimat duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya, Ukrayna'yı başlangıçta fırlatıcılarla, ardından ek Patriot sistem bileşenleriyle destekleyebilecek. Bu da bir kez daha gösteriyor ki Almanya, hava savunma alanında Ukrayna'nın açık ara en güçlü destekçisidir. Üzerinde anlaşmaya varılan çözümle birlikte Almanya, Ukrayna'nın şu anda çok acil olan ihtiyaçlarını hızla karşılamada bir kez daha öncü rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Almanya harekete geçti! Ukrayna'ya 2 Patriot sistemi yolda
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