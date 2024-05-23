Almanya İsrail'e karşı tutumunu değiştiriyor: UCM kararına uyacaklar

23 May 2024 12:58 - Güncelleme : 23 May 2024 13:14

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'in ne karşılık vereceği belli oldu

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'in ne karşılık vereceği belli oldu

İrlanda, İspanya, Norveç'in Filistin'i tanıma kararıyla gün geçtikçe daha da yalnızlaşan İsrail'e karşı Almanya da tutum değişikliğine gitti.

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçu işlemekle suçlama çağrısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ayak basması halinde gözaltına alınabileceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya'nın yasalara uyacağını söyledi.

NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bir takım üst düzey İsrailli yetkililer için tutuklama emri talebinde bulundu.

Mahkeme ayrıca üç önemli Hamas liderinin de tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.

UCM bu kişileri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham ediyor.