Almanya öve öve bitiremedi! TOGG Avrupa için alternatif olacak

05 Eylül 2024 09:15 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:26

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünya basınının manşetlerinden düşmüyor. Son olarak Türkiye’nin elektrikli araç üretimindeki başarısı Alman medyasında yer aldı. Türkiye'nin elektrikli araç üretiminde AB'yi solladığının altını çizen Alman Focus Dergisi, TOGG’un Avrupalılar için alternatif olabileceğini yazdı.

Yerli otomobil TOGG'un dünya pazarında sahneye çıkması ve Türkiye'nin elektrikli otomobil üretimindeki başarısı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dünya basınında sıkça yer alan TOGG'u bu kez de Alman basını mercek altına aldı. Alman Focus dergisi, Türkiye’nin 2024’ün ilk yarısında elektrikli araç satışlarında yüzde 233’lük artışla bu yarışta başı çeken ülkeler arasında yer aldığını yazdı.

SATIŞLARI AB'Yİ SOLLADI

Avrupa Birliği’nde elektrikli araç satışlarında istenilen rakamlara ulaşılamadığına değindi, 2024 yılının ilk yarısında satışlar sadece yüze 1,3 arttığını belirtti. Dergi, Almanya’da ise durumun daha kötü olduğunu, satışlarda yüzde 16,4’lük düşüş kaydedildiğine dikkati çekti.

ÇOK GEÇ FARKINA VARDILAR

TRT Haber'in aktardığına göre; İNG Avro Bölgesi Baş Ekonomisti Carsten Brzeski, “Alman otomotiv endüstrisinin iyi gitmemesinin ana nedeni, elektrikli araçlara geçişi kaçırmış olmasıdır” dedi. Alman otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelik trendi uzun süre hafife aldığının altını çizen Brzeski, "Ancak çok geç farkına vardılar. Bu süreçte, rekabeti küçümsediler ve şimdi elektrikli araç seçeneklerini artırmaya yeni yeni başladılar. Avrupa Komisyonu aslında biraz daha korumacılık oluşturmak için ticari engeller koyarak Türkiye'den ve Çin'den gelen otomobil üreticilerinin Avrupa pazarına girmesini zorlaştırıyor. Aynı zamanda da vatandaşlarının uygun fiyatlı elektrikli araçlarla seyahat edebilmesini sağlayarak yeşil hedeflere ulaşmak istiyor. Bu nedenle bir uzlaşma bulunarak, kapılar aralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞMELİ

Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşümü gerçekleştirmek istediğini belirten Brzeski, bunun için elektrikli araçlarla daha uygun fiyatlı bir şekilde seyahat edebilmenin önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG'un ise Avrupalılar için çok iyi bir alternatif olduğunu söyledi.



