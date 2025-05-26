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 | Berrak Arıcan

Almanya savaş hazırlığında! Savunma harcamaları uzayı bile kapsıyor

Almanya son zamanlarda savunmasını geliştirmeye yöneldi. Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, 2029 yılına kadar ordunun 'tam donanımlı' olması için emri verdi.

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Almanya savaş hazırlığında! Savunma harcamaları uzayı bile kapsıyor
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:20

Almanya son zamanlarda savunma harcamalarını artırdı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle beraber harekete geçen Almanya, 2029 yılına kadar orduyu savaş hazır hale getirmeyi planlıyor. Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, ordunun 2029 yılına kadar silah ve diğer teçhizatla tam olarak donatılmasını emretti.

Almanya savaş hazırlığında! Savunma harcamaları uzayı bile kapsıyor

'RUSYA'NIN HEDEFİNDE NATO ÜLKELERİ VAR'

Rusya'nın yeni bir savaş için 2029 yılına kadar yeniden hazırlığını tamamlamış olabileceği düşünülürken hedefte NATO ülkelerinin olduğu tahmin ediliyor. Bu durum Almanya'yı 'bir an önce' tam donanımlı hale getirmek için harekete geçirdi.

Almanya savaş hazırlığında! Savunma harcamaları uzayı bile kapsıyor

STOKLAMA HEDEFLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'in emrinde kısmen NATO tarafından belirlenen öncelikler temelinde, edinilecek ya da konuşlandırılacak silahlar için öncelikler belirliyor. Bunlar arasında Almanya'nın hava savunmasının, özellikle de insansız hava araçlarının önlenmesi amacıyla güçlendirilmesi de yer alıyor.
Breuer, Almanya'nın mühimmat stoklarının yenilenmesi için bastırmanın yanı sıra, Almanya'nın her tür mühimmat için stoklama hedeflerini yükseltmesini de emretti.

Almanya savaş hazırlığında! Savunma harcamaları uzayı bile kapsıyor

'UZAYDA DA DAYANIKLI SİSTEM KURULMALI'

Belgede sıralanan diğer öncelikler ise Almanya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin hızla arttırılması ve uzayda dayanıklı bir “saldırı ve savunma kabiliyetleri” sisteminin kurulması oldu.

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ETİKETLER
#Almanya
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#rusya
#uzay
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#Savunma Harcamaları
#Elektronik Savaş
#Dünya
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