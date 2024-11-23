Almanya savaşa hazırlanıyor! Gizli operasyon planı deşifre oldu

23 Kasım 2024 04:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 04:27

Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde olası bir nükleer tehdide karşı askeri hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Avrupa'nın doğusuna lojistik merkez olmayı hedefleyen "Operasyon Deutschland" planı dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Berlin'de dikkat çeken sözler! "Almanya için bir avantaj..."

Ekrem İmamoğlu'ndan Berlin'de dikkat çeken sözler! "Almanya için bir avantaj..."

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa ülkelerini huzursuz etmeye devam ediyor. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Berlin yönetimi, Rusya’dan gelebilecek nükleer tehditlere karşı kapsamlı bir savunma planı üzerinde çalışıyor.

"OPERASYON DEUTSCHLAND"

“Operasyon Deutschland” olarak adlandırılan bu planda, NATO​ müttefiklerinin desteğiyle 800 bin kadar askerin Ukrayna’ya konuşlandırılması gibi senaryolar ele alınıyor.

1.000 sayfalık belgede, olası askeri durumlara yönelik ayrıntılı stratejiler ve yönergeler sunuluyor. Kritik altyapının korunması için alınması gereken önlemlerden, savunma veya kriz durumlarında izlenecek adımlara kadar birçok detay planın merkezinde yer alıyor. Belgede, ABD kuvvetlerinin olası bir müdahalede nasıl bir rol üstleneceği de değerlendiriliyor.

ALMANYA​ LOJİSTİK MERKEZ GÖREVİ GÖRECEK

Belgeye göre NATO'nun doğu kanadında artan bir gerginlik durumunda Almanya, birliklerin, askeri teçhizatın, gıda malzemelerinin ve tıbbi yardımın transferi için önemli bir merkez görevi görecek.

Hamburg'daki bir toplantıda Hamburg Bölge Komutanlığı Başkanı ve Yarbay Jörn Plischke, şirketlere kamyon şoförlüğü gibi krizle ilgili beceriler konusunda çalışanları eğitmeleri tavsiyesinde bulundu. Plischke, "Almanya'daki kamyon şoförlerinin yüzde yetmişi Doğu Avrupalı. Savaş durumunda, ülkede olmayabilirler" diye belirtti.

İşletmelere dizel jeneratörler aracılığıyla otonom güç kaynakları sağlamak da dahil olmak üzere acil eylem planları oluşturma çağrısı yapıldı. Hamburg'da ticaret, sanayi ve tarım temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı. Benzer girişimler ülke çapında da gerçekleştiriliyor.

4 ila 5 yıl içinde Rusya​'nın daha batıya saldırmaya istekli ve yetenekli olacağını söyleyen Plischke, "Rusya şu anda ayda 25 savaş tankı, Almanya ise yılda 3 tank üretiyor" diyerek silahlanmanın hızına dair ülkesi adına kasvetli bir tablo çizdi.