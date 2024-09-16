Almanya sınırlarını kapattı! Schengen Bölgesi'nde 'kontrol' krizi: 'Domino etkisi' oluşabilir

16 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:28

Almanya, kara sınırlarını denetime tabi tuttu. Schengen Bölgesi komşularını kızdıran karar, bugün uygulanmaya başladı. Artık sınır geçişlerinde pasaport kontrolü yapılacak.

Almanya​, suç şebekeleri, düzensiz göç ve terör örgütleri gibi dış etkenleri sebep göstererek sınırlarını kapattı. Artık 9 komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulanacak. Karar, bugün devreye girdi, sınırlarda kontrol başladı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser​, sınır kontrolünün güvenlik durumuna göre sıklık ve sürenin belirleneceği "hedefli bir çalışma" olacağını söyledi.

AB ÜLKELERİ TEPKİLİ: KABUL EDİLEMEZ

Almanya'nın Schengen Bölgesi'nin merkezinde yer alması ise sınır kontrolü kararıyla krize neden oldu. AB üyesi ülkeler, durumu 'kabul edilemez' olarak tanımladı. Yunanistan ve Avusturya ise Almanya'nın reddettiği göçmenleri kabul etmeyeceğini duyurdu. Almanya'daki Göç Konseyi de bu adımın yasal olmadığını, AB yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü.

CNN International'ın haberine göre Konsey, "Almanya sınırlarında koruma arayan göçmenleri geri çevirme şeklindeki mevcut politika hedefi, göç politikası tartışmalarında tehlikeli bir popülizm biçimini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

'DOMİNO ETKİSİ' VE 'SCHENGEN'İN ÇÖKMESİ'

Almanya'da Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır kontrolleri zaten uygulanıyordu. Fakat Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile de sınırlar kontrol altında. Bu durum 'domino etkisi' ve 'Schengen'in çökmesi' endişelerine de neden oldu.

Fransız Les Echos gazetesi, ''Bu kararın yeni bir domino etkisi oluşturma gücüne'' dikkat çektiği haberinde, ''AB’de pek çok kişi, Almanya'nın Pandora'nın Kutusu'nu açmasından ve bazı ülkelerin benzer nedenlerle gelecekte aynı yolu izlemesine yol açmasından korkuyor'' ifadesine yer verdi.