Almanya'da 10 günde 3 ayrı patlama! Bina sakinleri tahliye edildi

25 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:33

Almanya'nın Köln kentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, Köln kentinde 10 gün içinde 3 ayrı iş yerinde patlama gerçekleşmiş oldu.

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Almanya'nın Köln kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Polis, yerel saatle 02.45'te Longericher Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmazken, yerel basında yer alan haberlerde 2 kişinin hafif yaralandığı ifade edilirken, bina sakinleri tahliye edildi.

YANGIN​ BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Bölge sakinlerinden edinilen bilgiye göre, önce patlama​ sesi duyuldu, patlama sonucu camları kırılan kafede yangın çıkarak büyük hasara neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KÖLN'DE 10 GÜNDE 3 AYRI PATLAMA

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın gerçekleştiği görülmüştü.

Polis, olayla ilgili yürütülen soruşturmada, fotoğraflarını yayımladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve bölge halkından yardım istemişti.

18 Eylül'de de Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada, 1 kişi hafif yaralanmıştı.