Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

31 May 2024 15:32 - Güncelleme : 31 May 2024 15:42

Almanya'nın Mannheim şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada polislerden de yaralananlar oldu.

Euronews'in haberine göre, saldırıda yaralanan kişi aşırı sağcı ve İslam karşıtı politikacı Michael Stürzenberger.

Öte yandan yapılan açıklamada halk için herhangi bir tehlike kalmadığı dile getirildi.

Olayın kim tarafından ve neden yapıldığına dair henüz bir açıklama gelmiş değil.

Saldırı sonrası, Mannheim'ın merkezinde yer alan Marktplatz, polis tarafından kordon altına alındı.