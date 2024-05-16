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Almanya'da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 15:05 - Güncelleme : 16 May 2024 15:13
Almanya&#039;da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Apartmanın alt katındaki büfede gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 16 kişi hastanelik oldu. 

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede yerel saatle 02.25 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Almanya'da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

YANGIN ÇEVREYE YAYILDI

Alevler üst katlara ve park halindeki araçlara da sıçradı. Çok sayıda apartman sakini balkonlardan merdivenle kurtarıldı.

Almanya'da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Almanya'da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Almanya'da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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