Almanya'da bir binada patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

16 May 2024 15:05 - Güncelleme : 16 May 2024 15:13

Boeing uçağının motoru alev aldı! Hac ziyareti için yola çıkanlar felaketin eşiğinden döndü

Boeing uçağının motoru alev aldı! Hac ziyareti için yola çıkanlar felaketin eşiğinden döndü

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede yerel saatle 02.25 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN ÇEVREYE YAYILDI

Alevler üst katlara ve park halindeki araçlara da sıçradı. Çok sayıda apartman sakini balkonlardan merdivenle kurtarıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.