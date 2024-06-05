Almanya'da bir politikacıya daha bıçaklı saldırı!

05 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:24

Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'nın Mannheim şehrinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bıçaklı saldırının üzerinden 5 gün sonra da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch'un posterini yırttı. Ardından ise AfD adayına bıçakla saldırdı.

Vücudunda saldırı nedeniyle kesikler oluşan Koch hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, olayın Perşembe günü polise yönelik saldırının yaşandığı bölgeye yakın olduğu kaydedildi.

ALMAN POLİSİ DOĞRULADI

AfD'li politikacı ve Federal Meclis üyesi Malte Kaufmann, 9 Haziran'da yapılacak olan belediye meclisi seçimlerine aday lan Heinrich Koch’un saldırıya uğradığını doğruladı. Alman basını saldırganın yakalandığını duyururken Alman polisinin açıklama yapması bekleniyor.

ALMANYA'DA MÜLTECİLERE YÖNELİK SINIR DIŞI TARTIŞMALARI

Perşembe günü Afgan uyruklu bir kişi 29 yaşındaki polis memurunu bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Polis memurunun ölümünün ardında mültecilere yönelik sınır dışı tartışmaları başladı.