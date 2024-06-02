Almanya'da dehşet saçan Türk! Eşini vurdu komşusuna gitti oradan da berbere geçti

02 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:35

Almanya'nın Hagen şehrinde dün akşam saatlerinde Mehmet Ö. isimli 34 yaşındaki Türk dehşet saçtı. Polis, evde eşini silahla vurduğunu ardından binanın 7. katına çıkıp bir kapıya 6 el ateş açtığını, bu katta kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan bir kişi, saldırganın olaydan sonra aracına binip 2 kilometre uzaklıktaki bir berbere gittiğini, burada da 3 kişiyi vurduğunu, saldırıya uğrayanlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

''ÇOK SAKİN BİR ADAMDI''

Alman polisi, "Biz saldırganın aile meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüpheleniyoruz" dedi. Bild'e konuşan Mehmet Ö.'nün kuzeni, "Olayı duyunca şoka girdim. Bunu neden yaptığını anlamadım. Bildiğim kadarıyla hiçbir sorunları yoktu ve aslında çok sakin bir adamdı. Onların dört çocuğu vardı" dedi.

ORMANLIK ALANDA İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Olaydan sonra sırra kadem basan Mehmet'in ormanlık bir alanda izini kaybettirmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Alman polisinin özel bir biriminin bölgeyi aradığı kaydedildi. Mehmet'in aracının bir süpermarketin otoparkında tutulduğu ve iki polisin adamı burada gördüğü fakat izini kaybettirdiği de belirtildi.

Alman polisi, drone, helikopter ve özel eğitimli polisler tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması çağrısında da bulundu.