Almanya'da dev şirkete silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı var

08 Ocak 2025 06:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 06:38

Almanya'da bir dişli çark fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Şirket çalışanı olduğu belirlenen maskeli maskeli saldırgan yakalandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Bad Friedrichshall kenti kanlı bir saldırıya sahne oldu. Yerel polis, dün öğleden sonra Hänel isimli otomatik dişli çark sistemleri üretilen şirkete maskeli ve silahlı bir saldırganın ateş açması sonucu iki kişinin öldüğünü söyledi. Olayda bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

SALDIRGAN ŞİRKET ÇALIŞANI ÇIKTI

İlk anda bir terör saldırısı olarak değerlendirilen ve tüm Almanya​'yı ayağa kaldıran olayın ardından saldırgan kayıplara karıştı. Soruşturma başlatan Polis, Hänel şirketinin diğer çalışanlarını binadan çıkararak yakınlardaki bir benzin istasyonunda sorguya çekti.

Sorgulamalar ve saatler süren araştırmaların ardından polis akşam geç saatlerde bir şüpheliyi tutukladı. Şüphelinin 52 yaşında bir şirket çalışanı olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Timo Frey saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Derinden üzüldüm. Bölgeye büyük istihdam sağalayan tanınmış bir şirket. Tahminine göre 400 kadar kişi çalışıyordu" ifadelerini kullandı.