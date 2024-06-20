Almanya'da DHKP-C'li teröriste 3 yıl hapis cezası
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:48
Almanya'da terör örgütü propagandası yapan ve örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen DHKP-C'li terörist, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Alman Yüksek Mahkemenin kararında DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 44 yaşındaki sanığın Mannheim'da sözde bölge sorumlusu olarak faaliyette bulunduğu aktarıldı.
ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRIYORDU
Propaganda faaliyetleri yürüten ve örgüte eleman kazandıran sanığın terör örgütüyle yakından bağlantılı müzik grubunun konser biletlerini satarak mali destek sağladığı, hapisteki DHKP-C üyelerine para transfer ettiği belirtildi.
9 AY SÜREN DAVADA KARAR ÇIKTI
Kararda sanığın "yabancı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi. Yaklaşık 9 ay süren dava kapsamında 48 duruşma yapılırken, sanık ile Stuttgart Savcılığının temyize gitme hakkı bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı