Almanya'da etçil solucan paniği! Tesadüfen fark edildi, hızla yayılıyorlar

Etçil yassı solucan türü Caenoplana variegata, Almanya'nın farklı bölgelerinde hızla yayılıyor. Tür ülkede ilk kez tespit edildi ve toprak ekosistemleri için tehdit oluşturabileceği belirtildi. Uzmanlar, vatandaşlardan solucan gözlemlerini fotoğraf ve konum bilgisiyle paylaşmalarını istiyor.

Almanya'nın çeşitli bölgelerinde giderek artan sayıda "etçil" yassı solucan vakası tespit ediliyor. Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaleti, bu bölgelerin başında geliyor. WA.de sitesinin haberine göre, bilimsel adı Caenoplana variegata olan canlılar birkaç ay öncesine kadar yoktu.

Türün varlığı ise Münih'teki Zooloji Devlet Koleksiyonu Herpetoloji Bölümü Başkanı Dr. Frank Glaw tarafından ortaya çıkarıldı.

İlk gözlemini Korschenbroich yakınlarında gerçekleştiren Dr. Glaw, kayınbiraderinin bahçesinden gelen bir planiarya fotoğrafını incelediğinde türün Caenoplana variegata olduğunu fark ettiğini belirterek, Almanya'da bu türün daha önce kayıt altına alınmadığını ifade etti.

İlk vakanın ardından Köln, Jülich ve Korschenbroich başta olmak üzere birçok NRW ilçesinden yeni bildirimler geldi. Etçil solucanlara dair doğrulanmış tespitler ayrıca Essen, Berlin, Leipzig çevresi, Landshut (Bavyera) ve Renanya- Palatina gibi farklı bölgelerden de bildirildi.

En yoğun vaka ise Baden-Württemberg eyaletinden geldi; sadece iki metrekarelik bir alanda 30'dan fazla solucan bulundu.

Dr. Glaw, bu bölge için "Güney Baden-Württemberg’de bir yayılma odağı oluşmuş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Solucanların gerçek yaygınlıklarını halen bilmediklerini de dile getiren Dr. Glaw, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bulduğunuz solucanları fotoğraf ve konum bilgisiyle landplanarien@snsb.de adresine gönderin" bilgisini paylaştı.