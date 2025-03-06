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 | Berkay Alptekin

Almanya'da fabrika havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'nın Hannover kentindeki bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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Almanya'da fabrika havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 14:53

Almanya'nın Hannover kentinde yer alan otomotiv tedarikçisi ve lastik üreticisi bir firmanın fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle camların parçalandığı ve molozların büküldüğü görülüyor. Yapılan ilk incelemede patlamanın şirket binasının içinde meydana geldiğini belirlendi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Kırık camlarla kaplı sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaralanan 7 kişiyi ayakta tedavi ettiği ve diğer yaralıları çevre hastanelere sevk ettiği bildirildi.

Patlamaya tam olarak neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, bölge sakinleri yüksek bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.

The Mirror'ın haberine göre, bir itfaiye sözcüsü yaptığı açıklamada, "1 kişi yaralandı, 5 kişi de etkilendi. Patlamanın şiddeti bölgede de açıkça görülüyor." ifadelerine yer verdi.

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