Almanya'da Kemal Kılıçdaroğlu etkisi! Robert Habeck'in 'mutfak videosu' gündem oldu

09 Kasım 2024 09:52 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:58

Almanya'da üç partili koalisyonun çöktü. Ortaya çıkan siyasi krizin devam ederken Yeşiller Partisi adına Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, şansölye adaylığını mutfaktan çektiği bir video ile ilan etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videolarına benzetilen video sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Eğer isterseniz, şansölye de olabilirim. Ama bu benim kararım değil, sizin kararınız. Buna sadece siz karar verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gerçekleştirilen 2023 seçimlerinde mutfağından çektiği seçim videolarıyla çok konuşulmuş Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeşillerin adayı Habert'in "mutfak videolarının" benzerliği dikkat çekti.

Almanya'da gerçekleştirilecek bir sonraki genel seçimlerde partisi Yeşiller'in Başbakan adayı olmak için başvuruda bulunan Habeck, çektiği videoda mutfak masasından Alman halkına seslendi.

Habeck, "Yeşiller için aday oluyorum, Alman halkı için. Eğer isterseniz, şansölye de olabilirim. Ama bu benim kararım değil, sizin kararınız. Buna sadece siz karar verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

VİDEONUN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Habeck'in mutfaktan halka seslenişi, 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında evinin mutfağından çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşmıştı. Habeck'in sosyal medya hesabından yaptığı mutfaktan Alman halkına seslendiği videoya, Türk sosyal medya kullanıcıları ilgi gösterdi.