Almanya'da korkunç cinayet! Türklerin kavgasında kan aktı: Kurşun yağmuruna tuttu

21 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:33

Almanya’nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşının 27 yaşındaki başka bir Türk vatandaşına silahla ateş ettiği aktarıldı.

Saldırıda kurşunların hedefi olan genç hayatını kaybederken saldırganın kaçmaya çalıştığı esnada başka bir peronda yakalandığını bildirildi.

DÜŞTÜKTEN SONRA DA ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Bir görgü tanığı ise saldırganın 4-5 el ateş ettiğini ve genç yere düştükten sonra da ateşe devam ettiğini söyledi.

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Cinayette kullanılan silah ele geçirildi. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tren istasyonu yaklaşık yarım saat kapalı kaldı.