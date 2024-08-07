Almanya'da korkunç olay: Otel çöktü! 1 kişi öldü, 8 kişi enkaz altında

07 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:08

Almanya'da Ren Nehri kıyısındaki Moselle şehrine bağlı Kröv kasabasındaki bir otelin kısmi olarak çökmesi sonucu en az 1 kişi öldü. Yerel polis bina enkazında 8 kişinin bulunduğunu bildirdi

ÇÖKME RİSKİ KURTARMA ÇALIŞMALARINI DURDURDU

Polis açıklamasına göre kurtarma çalışmalarının son derece karmaşık olduğu ortaya çıktı. Yerel medya kuruluşu SWR'nin haberine göre , daha fazla çökme riski nedeniyle acil servisler binaya giremedi.

1 ÖLÜ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Spiegel'de yar alan habere göre, bu sabah saat 7'den (yerel saat) kısa bir süre sonra, bir ölü enkazdan çıkarılırken, biri çocuk olmak üzere diğer 8 kişi hala enkaz altında mahsur kalmış durumda.

Mosellei, nehrin dik kıyılarındaki pitoresk kasabaları ve üzüm bağları ile turistlerin ilgisini çeken bir bölge olarak biliniyor.