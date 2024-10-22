Almanya'da maymun çiçeği virüsü alarmı! M çiçeğinin yeni varyantı yayılıyor

22 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:38

Almanya'da maymun çiçeği (M çiçeği) virüsünün yeni varyantı 'Clade 1b' görüldü. Yetkililer, ülkedeki genel halk sağlığı için riskin düşük olduğunu bildirdi.

Almanya'da M-çiçeği virüsünün yeni varyantı "Clade 1b" tespit edildi. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke yeni M-çiçeği virüsü varyantının (Clade 1b) ilk vakasının 18 Ekim'de tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Almanya'daki genel halk sağlığı için riskin düşük olduğunu düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı. Durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

DSÖ AFRİKA'DA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 14 Ağustos'ta topladığı DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

MPOX BELİRTİLERİ

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Öte yandan DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.