Almanya'da okul tuvaletinde öldüresiye dövülen 9 yaşındaki Ayşegül'ün babası konuştu! 'Öğretmenler bir ambulans dahi çağırmadı'

16 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:46

Almanya'da okul tuvaletinde dövülen 9 yaşındaki Türk öğrenci Ayşegül'ün babası korkunç olay hakkında konuştu. Olay nedeniyle üzüntü duyan baba, ''Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan kızımı öldüresiye dövüyor' dedi. Minik kızın babası ''Öğretmenler bir ambulans dahi çağırmadı'' diyerek sitem etti.

Ayşegül'ün babası Gürcan Ç, AA muhabirine, kızının başından geçenleri anlattı. Hastanede tedavisi süren Ayşegül'ün başında bekleyen baba, "İlkokul üçüncü sınıfa giden kızım öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor.

Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki bu şahsı görüyor. Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan​ kızımı öldüresiye dövüyor." dedi.

"BİR AMBULANS DAHİ ÇAĞIRMAMIŞLAR"

Saldırı esnasında tesadüfen tuvalete gelen bir arkadaşı görmese daha kötü şeylerin olabileceğini söyleyen baba Gürcan, şunları kaydetti:

"Olayı gören çocuk orada yardım çığlıkları atınca şahıs kaçıyor. Bize haber verdiler ve okula gittiğimizde kızımızı o halde gördük. Orada çok sayıda öğretmen olduğu halde bir ambulans dahi çağırmamışlar. Ambulansı kendimiz çağırdık. Polise haber vermişler ama polis okula 300 metre uzakta olmasına rağmen hala gelmemiş ve sitemli şekilde tekrar polisi aradığımızda sallana sallana 2 polis geldi. Parmak izi dahi almadılar. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdık."

MİNİK AYŞEGÜL'DEN SEVİNDİREN HABER

Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten baba, kızının saldırganı fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getirerek, saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma sürecinin yakından takip edildiği bildirilmiş, aileye geçmiş olsun dilekleri iletilmişti.