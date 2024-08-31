Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

31 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:17

Almanya'da bir politikacıya daha bıçaklı saldırı!

Almanya'da bir politikacıya daha bıçaklı saldırı!

Almanya'nın batısında yer alan Siegen kentinde akşam vakti bir kadın otobüsteki 6 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Polis, şüphelinin 32 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu ve saldırıdan sonra tutuklandığını bildirdi.

Saldırı sırasında otobüste seyahat eden 40 kişinin olduğu ifade edildi. Yerel yetkililer saldırıda yaralanan en az üçünün hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığını söyledi.

Polis yetkilileri terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını ifade ederek saldırının nedenini belirlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Olay, Solingen'de 3 kişinin ölümüne ve 8 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan ölümcül bıçaklı saldırıdan bir hafta sonra meydana geldi. Solingen'de şüpheli, daha önce sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine sınır dışı edilmesi gereken 26 yaşında bir Suriye vatandaşı çıktı.

Bu olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un hükümeti kamuya açık yerlerde bıçak taşınmasına yeni kısıtlamalar getirmişti.

Ayrıca Almanya, Taliban'ın 2021'de iktidarı geri almasından bu yana ilk kez Katar'ın kolaylaştırdığı bir anlaşmayla hüküm giymiş suçluları Afganistan'a geri göndermeye başladı.