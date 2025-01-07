Almanya'da rehine paniği! Banka çalışanının boğazına bıçak dayadı

07 Ocak 2025 14:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:06

Almanya'nın Hessen eyaletinde bir şüpheli sabah girdiği bankadaki kadın çalışanı rehin aldı. Kadın çalışanın boynuna bıçak dayayan zanlı polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Almanya'da rehine paniği yürekleri ağıza getirdi. Polisten yapılan açıklamada, Hessen eyaletine bağlı Rimbach beldesinde sabah bankaya gelen bir şüphelinin kadın çalışanın boynuna bıçak dayayarak rehin​ aldığı belirtildi.

Polisin yaptığı operasyonda zanlının gözaltına alındığı bildirilirken rehine ve diğer banka​ çalışanlarının zarar görmediği kaydedildi.

SABIKA KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bild gazetesinin haberine göre, şüphelinin sabıka kaydının bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.