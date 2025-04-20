Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletinin Bad Nauheim şehrinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik güçleri faili yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Bad Nauheim şehrinde silahlı saldırı gerçekleşti. Eyaletin Mittelhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bad Nauheim'deki Am Deutergraben Caddesi'nde 2 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca 2 kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olayın ayrıntılarına dair şu an için somut bilginin bulunmadığı aktarılan açıklamada, bölge sakinleri veya diğer kişiler için herhangi bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

FAİLİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ulusal basında çıkan haberlerde, 2 kişinin silahla öldürüldüğü ve failin arandığı belirtilerek, arama çalışmalarına bir helikopterin de katıldığı aktarıldı.

Polisin otostop yapan kişilerin araca alınmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edilen haberlerde olayın gerçekleştiği caddede de geniş çaplı önlemlerin alındığı belirtildi.