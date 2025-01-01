Almanya’da yılbaşı gecesi şiddet olayları zirve yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

01 Ocak 2025 20:02 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 20:12

Avrupa yine şiddet olaylarıyla gündemde. Almanya'da yılbaşı bilançosu ağır oldu. Etkinlikler için kullanılacak havai fişekle 5 kişinin ölümüne neden oldu. Alman medyası yüzlerce yaralı ve 330 gözaltı olduğu bilgisini geçti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de konuyla ilgili açıklama yaptı...

Dünyaya demokrasi ve insan hakları dersleri vermeye çalışan Avrupa'da şiddet olayları yeni yıl kutlamalarına da yansıdı. Almanya​'da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişeklerin yol açtığı kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Başkent Berlin​'de ise çıkan şiddet olaylarında 30 polis​ ve 1 itfaiyeci yaralandı, 330 kişi gözaltına alındı.

POLİSE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

Almanya sokakları yılbaşı gecesi şiddet olaylarına sahne oldu. Ülke genelinde geleneksel olarak halka açık yerlerde yeni yılı kutlamak için çok sayıda havai fişek​ patlatılırken, başkent Berlin'de polis ve itfaiye havai fişeklerle saldırıya uğradı.

Çıkan olaylarda 30 polis memuru ve 1 itfaiyeci yaralandı. Ülkenin dört bir yanından yüzlerce polis memuru, daha fazla şiddeti önlemek için başkente gönderildi. Berlin polis sözcüsü Florian Nath'a göre başkentte yılbaşı gecesi 330 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, tüm faillerin "en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılacağını" ifade etti. Alman medyası ise "ev yapımı havai fişek" ve "havai fişek bombaları" nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.