Almanya'daki havalimanlarında teknik kaos! Sistem arızalandı, uçuşlar durdu

03 Ocak 2025 22:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:49

Almanya genelinde havalimanlarında yaşanan bilgisayar sistemi arızası nedeniyle işlemler manuel olarak yapılıyor. Bu durum, uzun kuyruklara ve aksamalara neden olurken, Schengen dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş işlemleri durduruldu. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

Almanya​ genelindeki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar yolcuların mağduriyetine yol açtı. Bild gazetesinin Federal Polis'e dayandırdığı haberine göre, havalimanlarındaki bilgisayar sistemlerinin çökmesi nedeniyle işlemler manuel olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun kuyrukların oluşmasına ve ciddi aksamaların yaşanmasına neden oldu.

SCHENGEN​ DIŞI YOLCULARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Sistemin çöküş nedeni henüz belirlenemezken, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü bildirildi. WDR televizyonu, Düsseldorf Havalimanı'ndaki güvenlik noktalarında oluşan uzun kuyruklara dikkat çekerken, Schengen ülkeleri dışından gelen yolcuların giriş işlemlerinin şimdilik durdurulduğunu aktardı. Yolcular, bu teknik arızalar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Frankfurt havaalanından sorumlu Federal Polis sözcüsü BILD'e yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımız, sistemin daha önce yaptığı pek çok şeyi manuel olarak yapmak zorunda kalıyor. Şu anda hâlâ durumu düzeltiyoruz. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Bild'in Offenburg Federal Polisine dayandırdığı habere göre, Baden-Württemberg'deki Karlsruhe/Baden-Baden Havalimanı terminalinde yaklaşık 450 yolcu beklemek zorunda kaldı. Teknik arıza nedeniyle iki uçak sevk edilemedi. Uçakların Fas ve Arnavutluk'a gitmesi planlanıyordu, ancak kesinti nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN YAŞANMASI AN MESELESİYDİ"

Federal Polis Birliği Başkanı Heiko Teggatz, BILD gazetesine yaptığı açıklamada, yaşanan teknik aksaklıkların beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Bugün böyle bir şeyin yaşanması an meselesiydi. Bu, artık tüm Avrupa Schengen sistemi için bir tehlike oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ÜÇ YILDIR BÜTÇE AYRILMADI

Teggatz, son üç yıldır BT altyapısını modernize etmek için yeterli bütçenin ayrılmadığını belirterek, bu konuda yaklaşık 150 milyon euroluk bir ihtiyacın olduğunu dile getirdi.