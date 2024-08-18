Almanya'daki müzik festivalinde yangın paniği: Çok sayıda kişi yaralandı

18 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:45

Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da minibüs kazasının ardından yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya’da bir eğlence parkında milyon avroluk yangın

Almanya’da bir eğlence parkında milyon avroluk yangın

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki Stormthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'ndeki dönme dolabın Cumartesi gecesi alevler içinde kaldığı ve yoğun dumanların havaya yükseldiği görüldü. Akşam saat 21.00 sularında alevlerin iki gondolu yuttuğu söyleniyor ancak yangının nedeni hala bilinmiyor.

Festivalden yapılan açıklamada, “Yangından etkilenen kişiler tedavi altında ve koşullar göz önüne alındığında durumları iyi görünüyor. İtfaiye, polis, kurtarma ve sağlık hizmetleri ile yakın koordinasyon halindeyiz” ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 30 kişinin yaralandığı ve bunlardan 18'inin hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Festival organizatörleri, yangın nedeniyle yaralanan 4 kişi ve düşme sonucu yaralanan bir kişi de dahil olmak üzere 5 ciddi vakanın daha altını çizdi. Alman medyası yaralılar arasında 4 polis memurunun da bulunduğunu bildirdi.

YANGIN SIRASINDA SAHNEDEYDİ

Yerel itfaiye sözcüsü daha sonra yangının kontrol altına alındığını doğruladı. Ski Aggu olarak bilinen bir Alman rapçi yangın çıktığı sırada festivalde sahne alıyordu. Gösterinin ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada gece yaşananlar karşısında “dehşete düştüğünü ve şok olduğunu” ifade ederek şunları söyledi:

“Highfield'daki şovum sırasında çıkan dönme dolap yangını nedeniyle kesinlikle dehşete düştüm ve şok oldum. Sadece kulağıma hiçbir koşulda gösteriyi iptal etmemem gerektiği, ancak kitlesel bir panik yaşanmaması için öncelikle sizinle diyalog halinde kalmam gerektiği söylendi.

“Benim için öncelik, durumun daha fazla tırmanmamasıydı ve neyse ki bu da işe yaradı. Bu kadar sakin kaldığınız ve muhtemelen daha kötüsünü önlediğiniz için teşekkür ederim.”

Dün gece saat 22:00'den hemen sonra festival organizatörleri dönme dolabı kapattıklarını ve sahnedeki performansları yeniden başlattıklarını belirttikleri bir açıklamada bulunarak, “Lütfen birbirinize göz kulak olmaya devam edin! Harika bir iş yapıyorsunuz. Gösteriler tekrar başladı.” ifadelerine yer verildi.